Questo ragazzo scopre il modo di catturare le micro-plastiche in mare e vince un premio internazionale

Le microplastiche sono definite come particelle plastiche grandi da un millesimo di millimetro a un millimetro. Questi piccoli frammenti di plastica provengono da diverse fonti: cosmetica, abbigliamento ed altri processi industriali. Le microplastiche sono ormai dappertutto, perfino in mare. Continuando di questo passo, nel 2050 in mare ci sarà più plastica che pesci. È per questo che bisogna invertire il processo, ed un ragazzo irlandese ha trovato il modo!