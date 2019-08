Questa lucertola è l'unico rettile interamente blu al mondo e ora rischia l'estinzione

Questa "lucertola blu" ha un comportamento molto sfuggente, tanto che gli scienziati non sono stati in grado di stabilire perfettamente quanti esemplari rimasti sull'isola ci sono ancora. Quel che è certo, è che attualmente la specie è in pericolo di estinzione, a causa della perdita dell'habitat e dell'introduzione di fauna esotica sull'isola.

L'isola ha ospitato in passato una colonia penale, dove venivano mandati tutti i criminali più pericolosi della Colombia. Nonostante la sua chiusura nel 1984 e la sua successiva riabilitazione in riserva naturale dell'isola, l'Anolis gorgonae ancora soffre per lo shock subito in 30 anni di antropizzazione. Inoltre, l'uomo ha introdotto sull'isola il Basilisco Occidentale, un predatore naturale che sta riducendo ulteriormente la popolazione di Anole blu.