Ecco Bibury, il meraviglioso villaggio inglese dove il tempo sembra essersi fermato

Quando pensiamo ai villaggi delle campagne inglesi subito ci vengono in mente scenari rilassanti, idilliaci e quasi "finti" per le loro caratteristiche. Cottage e casette in pietra con tetti spioventi, stradine che corrono fra giardini verdissimi e curatissimi: non vorreste essere già lì per rilassarvi un po'?

Se la risposta è affermativa, bene: sappiate che esiste un luogo reale con caratteristiche non troppo diverse da quelle che abbiamo elencato sopra. Dove si trova? Ovviamente in Inghilterra. Scopriamo qualcosa in più.