Queste incredibili illustrazioni dell'800 combinano Arte e Scienza con risultati sorprendenti

Ernst Heinrich Haeckel fu probabilmente il primo a capire che è la natura ad essere l'artista supremo da cui ci ispiriamo da secoli e a cui continueremo ad ispirarci per sempre. Biologo, naturalista, filosofo e artista ― Haeckel fu ognuna di queste cose contemporaneamente, in un'epoca in cui arte e scienza andavano di pari passo. Grazie alle sue illustrazioni scientifiche, l'uomo è stato in grado di conoscere e comprendere meglio il misterioso mondo degli organismi microscopici. Ancora oggi, artisti contemporanei si ispirano alla sua arte e la casa editrice Taschen ha pensato bene di riunire tutte le sue opere più importanti in un unico libro.