Trolls nascosti nella foresta: le gigantesche sculture di questo artista sensibilizzano sul tema del riciclo

67

Advertisement C'è un artista danese che gira il mondo costruendo gigantesche sculture di legno nascoste tra i boschi e le foreste "selvagge". Il motivo? Da quanto afferma lui stesso, ciò che lo ha spinto a realizzare questo progetto è stata la voglia di cambiare lo stato attuale delle cose: far uscire le persone all'aria aperta, allontanarle dallo schermo di un computer e aiutarle a riconnettersi con la natura. Le sue sculture, inoltre, sono realizzate con materiale di scarto che, in questo modo, non rappresentano più una minaccia per l'ambiente, ma ne diventano parte integrante in modo creativo e intelligente.

Questo ragazzo danese è sempre stato appassionato, sin da bambino, di storie legate alla tradizione della sua terra. Il folclore e la mitologia norrena sono da sempre fonte di ispirazione per molti grandi artisti: illustrazioni, musiche, sculture e poemi, in cui draghi, uomini e creature magiche si sfidano in battaglie epiche. Da adulto, Thomas Dambo ha deciso di riunire un po' tutte le sue passioni, per dare vita ad un universo unico nel suo genere. Le gigantesche sculture realizzate nei boschi più disparati, sono in realtà degli enormi troll di montagna.

Le statue sono realizzate con legno di scarto e altri materiali riciclati ― un modo alternativo per sensibilizzare le persone anche sul tema del riciclo. Uno tra i suoi progetti più recenti , "7 Troll e 1 Torre Magica", è stato realizzato in una foresta in Belgio e racconta un'antica favola nordica (per capire la narrazione potete guardare il video).

Advertisement

L'altezza dei sette troll varia dai 7 ai 18 metri, mentre la torre è alta 17 metri. Per costruire questa impegnativa istallazione, c'è voluta la presenza non solo di Dambo, ma anche del suo team: 15 persone che hanno lavorato senza sosta per circa 25 settimane. Il legno utilizzato proviene principalmente dal recupero di vecchi scaffali di un supermercato, pallet e rami di alberi caduti.

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Questo non è il primo progetto di Dambo in cui Troll giganteschi si inseriscono armoniosamente in una foresta; le sue incredibili opere, infatti, hanno sempre avuto come intento quello di far riflettere sul tema del riciclo e sul suo grande potenziale, nel tentativo di spingere quante più persone possibili a prendersi cura del proprio Pianeta. Per vedere tutte le opere dell'artista, potete visitare il suo sito.