Anche in Lombardia arriva l'ambulanza veterinaria, il pronto intervento per gli animali in difficoltà

È un servizio che già ha fatto la sua comparsa in altre regioni d'Italia, e che si sta rivelando un prezioso aiuto per tanti animali in difficoltà. Stiamo parlando dell' ambulanza veterinaria , iniziativa che permette di contare in ogni momento sulla presenza di personale qualificato che si prenda cura degli amici a quattro zampe.

Da fuori, i veicoli di soccorso sono simili a normali ambulanze per umani; dentro, tuttavia, sono stati tutti ripensati per poter accogliere gli animali. Oltre al pronto intervento in caso di emergenza, l'ambulanza veterinaria lombarda si occupa anche di trasportare i pazienti a quattro zampe dalle abitazioni dei proprietari alle cliniche veterinarie e di recuperare cani randagi o animali selvatici in difficoltà.

Il servizio di trasporto da casa alla clinica è particolarmente importante, visto che garantisce la possibilità di spostare agevolmente gli animali, anche e soprattutto alle persone anziane che magari non sono autosufficienti.

Oltre all'ambulanza riadattata per gli animali, la onlus del varesotto è anche dotata di un'automedica, veicolo che consente spostamenti ancora più pratici e veloci. In queste vetture di soccorso possono essere ospitati animali fino a 100 kg di peso; per quelli più grandi e pesanti, la onlus utilizza appositi rimorchi.