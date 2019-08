Frutta e verdura "a nudo": ecco l'idea della Nuova Zelanda per combattere l'inquinamento plastico

La plastica sta invadendo il mondo , e aumentano i rischi sia per la salute che per l'ambiente che ci circonda. La proposta di eliminare l'utilizzo della plastica monouso nel più breve tempo possibile diventa ogni giorno più pressante. È anche la gente a chiederlo con sempre maggiore insistenza .

L'azienda neozelandese Foodstuffs gestisce il 53% del mercato ortofrutticolo della Nuova Zelanda, ma questa percentuale è destinata ad aumentare a breve. Infatti, la società ha deciso di eliminare completamente gli imballaggi di plastica e di sostituirli con confezioni fatte di materiale 100% compostabile e riciclabile. E l'iniziativa è stata salutata con entusiasmo dai clienti.

All'idea è stato dato il nome di Food in the Nude ("Cibo al naturale") e ha riscosso un enorme successo: da quando è stato adottato questo nuovo metodo per l'imballaggio dei cibi, la società di ortofrutta ha visto le proprie vendite aumentate del 300% in poco tempo.