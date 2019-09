Questo delfino adotta un esemplare di un'altra specie: è la prima volta in assoluto

Ma non tutti i delfini sono uguali: c'è differenza tra le loro famiglie. Eppure questi animali sono così intelligenti da superare una barriera tanto importante!

I delfini sono la più variegata e numerosa famiglia di cetacei , ossia di mammiferi euteri che abitano le profondità marine, e rappresentano sicuramente gli animali più affascinanti del mondo. Soprattutto la loro intelligenza , che secondo gli studiosi è seconda solo agli uomini, non smette di incantare.

Gli ittiologi di tutto il mondo sono rimasti impressionati da alcune immagini fotografate dalla ricercatrice Pamela Carzon. La scoperta riguarda un tursìope, ovvero un delfino dal naso a bottiglia (probabilmente il delfino più intelligente che esista) e un peponocefalo. Questi due esemplari sono molto diversi tra loro, sia per aspetto che per abitudini: i tursìopi sono famosi per la particolare protuberanza del loro muso, mentre i peponocefali sono caratterizzati dalla forma bombata del loro cranio.

Inoltre, mentre i delfini dal naso a bottiglia vivono in branchi formati da massimo 15 esemplari, i peponocefali vivono in branchi molto più numerosi (circa 100 membri) e si allontanano volentieri dagli uomini.