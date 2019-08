Le piante si estinguono 350 volte più velocemente che in passato: la scienza lo conferma

A essere più interessate dai fenomeni di estinzione, com'è ovvio, sono le zone cosiddette "hotspot", ossia dove la biodiversità è maggiormente presente . Il Madagascar, per esempio, è una di esse, e rappresenta infatti un'area del mondo in cui si registrano le perdite maggiori.

Un rapporto dell'IPBES , la piattaforma intergovernativa Onu di politiche scientifiche in materia di biodiversità, ha svelato che circa 1 milione di specie, oggi, è minacciato dall'estinzione . In questo scenario non certo rassicurante, sono quasi 600 le varietà di piante a essere state dichiarate scomparse per sempre.

Tuttavia, fare una stima precisa sull'estinzione delle piante, come spiegano gli scienziati che hanno condotto lo studio, è molto difficile, in quanto non si può mai essere sicuri di trovarsi di fronte agli ultimi esemplari viventi di alberi e piante, che in alcuni casi possono sopravvivere anche in condizioni difficili, o riprodursi e rinascere spontaneamente.

Nonostante questo, si prevede che i tassi di scomparsa delle piante terrestri continueranno a crescere, e di molto, nei prossimi 80 anni. Questa, insieme al riscaldamento globale, ai cambiamenti climatici e alla distruzione degli habitat, è sicuramente una delle maggiori sfide che l'uomo deve affrontare, contrastando una situazione di cui in gran parte è responsabile lui stesso.

Senza piante, la qualità dell'aria che respiriamo peggiora: esseri umani e animali non potranno che soffrirne. Del resto, i tassi di perdita delle specie vegetali sono aumentati di centinaia di volte in un periodo davvero troppo breve per poter parlare di una "naturale" estinzione. Non resta che sperare di poter ancora, nonostante tutto, fare qualcosa per proteggere l'unico ambiente che ci ospita.

Source: