In Polonia un'incredibile pista ciclabile si illumina di notte grazie alla luce solare

La vera innovazione di questa pista ciclabile è proprio nell'illuminarsi appena cala il sole, in modo che ogni ciclista possa mantenere sempre una visibilità costante. Ma come funziona? La pista è stata costruita in modo tale che la strada contenga delle particelle sintetiche chiamate luminofori, che assorbono l'energia solare durante il giorno e la rilasciano durante la notte, emettendo luce per un massimo di circa 10 ore.