Perché perdiamo la memoria? Secondo gli esperti, è colpa del calcio

La memoria è la capacità del cervello di ritenere le informazioni apprese sensorialmente o empiricamente e di richiamarle attraverso i ricordi. È una delle più importanti capacità del cervello poiché permette di evitare quegli errori che, se ripetuti, potrebbero essere fatali. Tuttavia è inevitabile che, diventando più anziani, la memoria cessi di essere così precisa come un tempo. Ma a cosa è dovuta la parabola discendente di questa facoltà?

I neuroscienziati si sono sempre chiesti in che modo si logori la nostra capacità di avere ricordi nitidi. Qualche tempo fa si credeva che ciò fosse causato dalla progressiva decadenza delle cellule cerebrali. Ma la scienza ha scoperto che non è così. Perciò, questo decadimento della memoria, è stato per molto tempo un enigma. Una nuova ricerca però ha chiarito le cose.

Un gruppo di ricercatori, coordinato dal professor Nick Hartell del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia e Comportamento dell'Università di Leicester ha sviluppato un particolare ceppo di topi in grado di produrre una proteina fluorescente che si attiva a contatto con il calcio. I topi sono poi stati utilizzati per misurare i livelli di calcio dell'ippocampo (la parte del cervello in cui avvengono i processi della memoria).