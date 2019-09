La popolazione degli animali selvatici sulla Terra si è ridotta del 53%: lo conferma il WWF

Secondo un rapporto stilato dal World Wildlife Fund (WWF) , dal 1970 al 2014 le popolazioni di animali delle foreste sono diminuite del 53% . I motivi di questo declino sono da ascrivere, secondo le ricerche, totalmente all'uomo. Secondo la "lista rossa delle specie minacciate" , redatta dalla "International Union for Conservation of Nature" (IUCN), oltre il 27% delle specie animali del pianeta sono a rischio estinzione . I motivi sono la distruzione degli habitat degli animali, la caccia, la diffusione di specie invasive e i cambiamenti climatici.

Ma la deforestazione non produce solo questo grave effetto. Susanne Winter, direttrice del WWF, ha dichiarato che la distruzione delle foreste innesca una serie di reazioni a catena di enorme portata: con la morte degli alberi, infatti, muoiono le specie animali e con l'estinzione di alcune di queste specie, la vegetazione non ha più modo di svilupparsi. Sono infatti gli animali a permettere l'impollinazione e la concimazione del terreno sul quale crescono le foreste .

Tra questi, il principale riguarda la distruzione degli habitat in cui vivono gli animali. Oltre l'80% di tutte le specie animali, vegetali e di insetti terrestri, infatti, abita nelle foreste . La deforestazione, quindi, non distrugge soltanto gli alberi, ma ciò che gli animali considerano la propria dimora.

Ma non è tutto! Gli alberi, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici: assorbono l'anidride carbonica, purificando l'atmosfera, e fungono da naturale depuratore delle falde acquifere. Infine, le foreste regolano il ciclo globale dell'acqua, poiché le foglie, i rami e le radici degli alberi immagazzinano o rilasciano il vapore acqueo, regolando l'umidità dell'aria. È per questo che, secondo Winter, per scongiurare la prossima estinzione di massa, il primo passo da fare è mantenere in salute le foreste.

Piantare nuovi alberi, mettere fine alla caccia indiscriminata, bandire il disboscamento e limitare l'inquinamento sono, perciò, gli obiettivi primari da perseguire se si vuole evitare che il mondo si ritrovi ancora sull'orlo dell'abisso.