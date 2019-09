Raccogliere i rifiuti degli altri aiuta a salvaguardare l'ambiente, la nostra salute e anche il conto in banca

Quante volte, passeggiando per le strade della tua città o nei parchi pubblici oppure, ancora, sulla spiaggia, ti è capitato di imbatterti in cataste di rifiuti lasciati lì da gente incivile? È vero, la gente che imbratta luoghi pubblici è davvero maleducata, ma noi possiamo sempre fare qualcosa per migliorare la situazione. E questo può influire positivamente sulla nostra salute, sulla nostra psiche e persino sul nostro conto in banca.