Queste 15 immagini di vita quotidiana dimostrano che essere alti non è sempre una cosa positiva!

Si sa: l'altezza, per molti, è un vero e proprio canone di bellezza. Attraverso questa caratteristica spesso passa il fascino più o meno marcato di una persona. Chi non è molto alto, spesso vorrebbe misurare qualche centimetro in più... ma siamo proprio sicuri che le persone alte vivano sempre felici e contente?

A giudicare dalle 15 foto che stiamo per mostrarvi, la risposta è decisamente negativa. Essere alti è bello, certo, ma non è sempre anche "comodo". Situazioni di vita quotidiana, gesti e luoghi possono diventare "stretti" o addirittura inaccessibili per chi supera 1,90 metri di statura.

Certo, a volte si può risolvere tutto con un po' di ingegno, ma ciò non è sempre sufficiente, in un mondo che non sembra essere stato progettato "a misura di alti"! Divertitevi a scoprire con noi in quali situazioni si sono trovati questi giganti (e gigantesse)!