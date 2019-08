Gli uomini calvi sono più intelligenti e virili degli altri: ecco perché

La calvizie maschile è un argomento davvero molto delicato per tanti uomini ― a qualsiasi età, restare senza capelli può minare fortemente l'autostima di un uomo, specialmente se è solo un ragazzo. Spesso, gli uomini colpiti precocemente da questo disturbo, credono di risultare meno attraenti dei loro coetanei capelloni. La scienza, però, ha dimostrato come gli uomini calvi, in realtà, vengano percepiti come uomini sicuri di sé, intelligenti e dominanti. Non male, vero? Vediamo in che modo la scienza sostiene questi uomini.