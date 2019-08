Questa speciale torre filtra l'aria inquinata e crea ossigeno: l'idea di una start-up per salvare le città

Città del Messico, fra tutte, è una delle metropoli più inquinate del Pianeta . Conta circa 9 milioni di abitanti, che devono fare i conti con una qualità dell'aria non certo salutare. Se a questo aggiungiamo leggi anti-emissioni piuttosto obsolete e i molti veicoli di vecchia generazione che circolano, non è difficile immaginare quale situazione si viva nella capitale messicana.

L'inquinamento dell'aria è un problema che affligge in maniera preoccupante moltissime città nel mondo. Veicoli, impianti di riscaldamento, fabbriche e alte densità abitative sono un mix che, se combinato, può risultare davvero pericoloso per chi ci vive ogni giorno.

Le torri, chiamate BioUrban , monitorano costantemente l'aria della zona dove sono installate, attraverso appositi sensori che si alimentano tramite energia solare. A seconda dei modelli, possono essere poste in interni, esterni o addirittura in contesti industriali.

Per farlo, ecco l'idea: creare una torre con filtri a microalghe che assorbono l'aria sporca e ne generano altra pulita e pura . Attraverso la fotosintesi, infatti, le alghe trasformano l'anidride carbonica (CO2) in ossigeno ed espellono la biomassa, utilizzata poi come compost, utile per produrre biocarburante.

In sostanza, la funzione di queste torri è quella che, in natura, è riservata agli alberi. Le piante, infatti, assorbono e filtrano l'aria, generando ossigeno. Le BioUrban sono davvero ispirate alla natura, e possono arrivare a filtrare la stessa aria che filtrano ben 360 alberi, fornendo ossigeno necessario per la respirazione giornaliera di 2890 persone. La biofiltrazione ideata dalla Biomitech, poi, è a impatto zero, poiché non produce rifiuti e utilizza organismi già presenti in natura.

Una rivoluzione? Sembrerebbe proprio di sì. Non resta che sperare di vedere questi avveniristici oggetti sulle strade delle nostre città, per tornare a respirare un'aria sempre migliore...