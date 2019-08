Questo studente ha ideato una bottiglia fatta di alghe 100% naturale e biodegradabile

Sapete che una bottiglia di plastica impiega circa 100 anni a decomporsi nell'ambiente? E che dal 2015 sono stati prodotti circa 300 milioni di tonnellate di rifiuti? Se questi dati non vi spaventano nemmeno un po, forse è il momento in cui dovreste seriamente allarmarvi, prima che per il nostro pianeta sia troppo tardi. Ad una originale soluzione ha pensato il product designer islandese Ari Jonsson, che ha messo a punto una bottiglia fatta di alghe e 100% biodegradabile.