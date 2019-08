Questo artista russo ci mostra come sarebbe il pianeta Terra se fosse dominato da gatti...giganteschi!

Come sarebbe il mondo se fosse governato dai gatti? Una fantasia divertente ed affascinante che trova risposta nelle curiose creazioni fotografiche dell'artista russo Andrey Scherbak, che sul suo profilo Instagram ha caricato più di 150 immagini di felini alti più di 3 metri, in cui la figura dell'essere umano, ora minuscola, non può fare altro che...adattarsi ai nuovi padroni del pianeta Terra. E, in un certo qual modo, potrebbe anche essere la soluzione migliore per il futuro del nostro mondo!