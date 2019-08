Dopo 100 anni nei Pirenei è nato il primo cucciolo di lince euroasiatica

In un momento storico e sociale in cui i cambiamenti climatici e gli effetti dell'inquinamento ambientale stanno seriamente minacciando gli habitat naturali della fauna del nostro pianeta, le buone notizie fanno sempre piacere e riattivano un senso di speranza per il futuro di cui sentivamo il bisogno. A risollevarci l'animo è l'avvistamento di un rarissimo esemplare di lince euroasiatica dei Pirenei catalani. E la venuta al mondo di questo animale ha del miracoloso.