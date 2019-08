Benvenuti a Bastøy, il carcere più felice del mondo

È vero: talvolta, per alcuni reati gravissimi, sembra che non ci sia pena adeguata per il responsabile. Eppure, spesso dimentichiamo che il concetto che sta alla base degli istituti di pena non è la semplice reclusione del reo, ma la sua reintroduzione all'interno del consesso umano, la sua riabilitazione morale. È proprio la volontà di recuperare il detenuto ciò che contraddistingue il carcere di Bastøy, la prigione più felice del mondo!