16 divertenti pillole di vita in Canada che vi faranno venire voglia di partire subito

Molti di noi associano il Canada a scenari naturali mozzafiato, tranquillità, atmosfere "invernali" e città avveniristiche. Non è del tutto sbagliato, perché il grande Stato nordamericano è tutto questo, ma anche molto altro.

Gentilezza e senso della civiltà sono ovunque, è vero, così come la natura gioca sempre un ruolo fondamentale. Tuttavia, come ogni luogo del mondo, anche il Canada ha le sue peculiarità. Del resto, situazioni inaspettate, animali intraprendenti e comportamenti "strani" possono sembrare cose bizzarre, ma di sicuro non per i canadesi, che vivono tutto ciò quotidianamente!

Resta il fatto che le 16 foto che stiamo per mostrarvi riusciranno sicuramente a strappare un sorriso a tutti. Che aspettiamo, allora? Partiamo per il Canada, alla scoperta dei suoi lati più divertenti!