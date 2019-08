Addio al ghiacciaio della Marmolada: tra 25 anni scomparirà per sempre

A 3000 metri di altezza tra le regioni del Veneto e del Trentino, la Marmolada rischia di perdere per sempre il suo ghiacciaio perenne ; a dare l'allarme è il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) che avverte che i ghiacci perenni del picco più celebre della catena montuosa del Nord Italia al confine con la Svizzera potrebbero non esistere più nel giro di 25 anni .

Renato Colucci, glaciologo del CNR di Trieste ha affermato: "I ghiacciai alpini di Italia, Francia, Austria e Svizzera si stanno ritirando a una velocità senza precedenti, non era mai successo in migliaia di anni. Nell’ultimo secolo, è scomparsa la metà della copertura. Il 70 per cento di questa metà è sparita negli ultimi 30 anni. La temperatura media dell’ultimo decennio non è compatibile con l'esistenza dei ghiacciai sotto i 3.500 metri [...] La responsabilità è ancora da imputare all'azione antropica che non fa che sconvolgere e modificare gli equilibri di Madre Natura."

Una delle prime conseguenze sarà che le Alpi, con il passare degli anni e con il progredire degli effetti velenosi del cambiamento climatico in corso, diventeranno sempre più simili agli Appennini, con seguente sconvolgimento anche dei flussi turistici del futuro. Un gran bel guaio che, coinvolge veramente tutti, e non soltanto l'Italia.

