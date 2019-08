11 persone che non sembrano provenire da questo mondo: tutta la bellezza della diversità

Che mondo sarebbe se fossimo tutti uguali e con gli stessi gusti? Un mondo piatto e monotono, probabilmente. In fondo, non è un caso se il detto recita "il mondo è bello perché è vario!". Nonostante tutto, però, l'essere umano ha determinate caratteristiche fisiche di base, che condivide con tutta la sua specie: 5 dita delle mani e 5 dita dei piedi, ad esempio, oppure un colore degli occhi unico. Ci sono, tuttavia, delle strane eccezioni che rendono il mondo un po' più bizzarro di quanto già non lo sia. Ci sono persone "speciali" che hanno un occhio di un colore diverso dall'altro, o persone che si ritrovano un dito della mano in più. In questa serie di immagini vogliamo mostrarvi quanto l'umanità sia molto più variegata di quanto immaginiamo.