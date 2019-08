La Groenlandia ha perso 197 miliardi di tonnellate di ghiaccio nel solo mese di luglio 2019

Tutto ciò, a lungo termine, comporterà uno scioglimento ancora più rapido, un innalzamento considerevole del livello dei mari e degli oceani, un peggioramento sensibile delle tempeste in varie aree del pianeta e possibili milioni di rifugiati in zone differenti a causa delle temperature elevate che renderanno nel tempo inabitabili ed ostili vaste regioni del mondo.

Non è però ancora troppo tardi per porre fine alla prospettiva di questa ecatombe per il pianeta Terra. Ma, come l'esempio della Groenlandia ci insegna, dobbiamo agire efficacemente e con la massima urgenza.

