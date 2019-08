Gli antichi egizi misuravano il livello del Nilo per prevedere l'abbondanza del raccolto annuale

Le più importanti civiltà antiche devono la loro comparsa e la loro prosperità al Nilo. Per esempio, la civiltà dei faraoni egizi e quella degli imperatori romani, due delle più grandi di tutti i tempi. Per questo motivo, entrambe fecero costruire decine di nilometri, ossia strutture usate per misurare l'altezza delle piene del fiume e poter così prevedere gli andamenti dei raccolti. Lo scopo era ricavare informazioni sulle attività agricole, che si supponeva fossero proporzionate all'entità delle piene, in modo da tassare le entrate ed evitare carestie.