La superfetazione: un avvenimento tanto raro quanto straordinario

La gravidanza è uno dei periodi più belli della vita di una donna. Rappresenta il passaggio dall'esistenza di figlia a quella di mamma. È un momento magico che trasforma il corpo di una donna nella casa in cui, per i prossimi 9 mesi, abiterà il proprio bambino. Tutto il corpo si prepara a questo lieto evento. Il ciclo mestruale, ad esempio, si interrompe per evitare che altri ovuli vengano fecondati. Ma non sempre è così...