In Molise c'è un santuario poco conosciuto che sembra uscito da un libro delle fiabe

In Molise c'è un luogo magico che, soprattutto in inverno, ricorda i castelli fiabeschi dei cartoni animati che guardavamo da bambini. Si tratta, in realtà, della basilica santuario di Maria Santissima Addolorata ― un importante luogo di culto cattolico situato nel comune di Castelpetroso. La sua costruzione fu progettata dagli ingegneri Gualandi a partire dal 1888, anno in cui avvenne il miracolo che diede vita a questo grandioso progetto. Si dice, infatti, che la basilica sorga proprio nel punto in cui, verso la fine del XIX secolo, due contadine furono testimoni di un'apparizione divina: secondo la leggenda, la Vergine sarebbe apparsa agli occhi di Fabiana Cicchino e Serafina Valentino.