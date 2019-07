Usando un computer quantistico come macchina del tempo, gli scienziati sono riusciti ad "invertire" i secondi

Alcuni ricercatori russi e statunitensi si sono uniti per piegare, o perlomeno infrangere, una delle leggi fondamentali della fisica in materia di energia, ovvero la seconda legge della termodinamica. Questa legge in buona sostanza afferma che le cose calde nel tempo diventano via via sempre più fredde nel momento in cui l'energia si trasforma e si diffonde dalle aree in cui è più intensa. In poche parole, conferma scientificamente perché il tuo caffè non potrà mai rimanere caldo in un ambiente la cui temperatura è inferiore.

La stessa seconda legge della termodinamica è strettamente legata all'idea del tempo inteso come una freccia che pone una direzione unica che dal presente va verso il futuro; in parole povere, è la stessa legge che spiega perché ci ricordiamo cosa abbiamo fatto ore prima ma non possiamo avere memoria di cosa faremo la prossima estate. Ma questi ricercatori e scienziati hanno dato una bella scossa alla seconda legge della termodinamica con risultati inaspettati.