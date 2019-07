10 curiosità sulla natura di cui il vostro insegnante di biologia non vi ha mai parlato

Ricordate le lezioni di biologia a scuola? Alcuni magari vivevano quelle ore con noia e scarso interesse; altri, invece, erano completamente affascinati da ciò che gli insegnanti dicevano.

Una cosa è certa: gli esseri viventi, con i loro meccanismi e le loro dinamiche, spesso riescono a stupirci nei modi più incredibili e impensabili. Le curiosità che stiamo per mostrarvi, in questo senso, lasceranno a bocca aperta anche le persone che non hanno mai amato biologia e scienza...

Stupitevi con noi scoprendo atteggiamenti, tecniche di difesa e caratteristiche di questi animali più o meno conosciuti: sono cose di cui probabilmente non avrete mai sentito parlare!