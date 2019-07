Ecco i tatuaggi che cambiano colore a seconda dei valori di glucosio, albumina o Ph del sangue

L'unica pecca di questi speciali tatuaggi, ed è il motivo principale per cui non sono stati ancora testati sull'uomo, è che il processo di colorazione è reversibile solo per il PH: giunti al verde petrolio (per l'albumina) e al verde smeraldo (per il glucosio), i tatuaggi non tornano ai colori più chiari in nessun modo. I ricercatori che hanno analizzato il problema si dicono, tuttavia, convinti che in futuro sarà possibile rendere il processo reversibile.

Se gli studi dovessero effettivamente dare buoni risultati, l'invenzione di Yetisen rappresenterebbe un bel passo avanti nella prevenzione di malattie come diabete, disturbi renali e cardiovascolari.