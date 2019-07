Olimpiadi Europee della Fisica: gli studenti italiani trionfano e fanno il pieno di medaglie

Dal 31 maggio al 4 giugno 2019 si sono tenute a Riga in Lettonia le Olimpiadi europee della fisica, ritrovo dei migliori "cervelli" giovani nel campo di questa scienza che per la sua terza edizione ha raccolto studenti da più di 35 paesi dal Vecchio Continente, addirittura con delegazioni di ragazzi dall'Asia e dal Sud America. Questa terza edizione organizzata dall'Università di Latvia ha visto trionfare, con un particolare motivo di orgoglio, l'eccellenza italiana.

via:

I migliori studenti di fisica da tutta Europa si sono sfidati in un prova teorica che era costituita da 3 problemi di fisica, più una prova sperimentale applicata che, a detta di molti partecipanti, è stata particolarmente complicata. Ma il lieto fine per l'Italia, nonostante tutto, era già dietro l'angolo: la squadra nostrana ha conquistato una medaglia d'argento, 3 medaglie di bronzo e una menzione speciale, ognuna per i 5 studenti che componevano il team italiano.

La medaglia d'argento è andata a Luca Muscarella del liceo scientifico Alessandro Volta di Milano, a cui sono seguite le 3 in bronzo rispettivamente assegnate a Pietro Benotto di Fossano (CN), Nikolas Plattner di Trento e Mattia Arundine di Agropoli (SA). Menzione d'onore al giovane Francesco Debortoli, sempre di Trento.