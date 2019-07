In arrivo oltre 400mila nuovi abeti per ripopolare le foreste distrutte dal maltempo in Val di Fiemme

La chiamano "foresta dei violini" e mai nessun nome potrebbe essere più azzeccato, viste le incredibili caratteristiche degli abeti rossi che la popolano, perfetti per costruire strumenti a corda dal suono unico. Si trova in Trentino, per la precisione in Val di Fiemme, nella splendida cornice delle Dolomiti.

Non è un caso che proprio qui i celebri mastri liutai Stradivari si recassero a cercare gli alberi più idonei per costruire i loro violini, cioè quelli con il legno che trasmettesse meglio suoni e risonanze.

Purtroppo, verso la fine del 2018, questo luogo magico ha subito un duro colpo per via del maltempo e del vento fortissimo. La devastazione ha raso al suolo chilometri di foreste, abbattendo una quantità di alberi simile a quella che tutti i boscaioli del Trentino possono tagliare in 3 anni. La reazione delle popolazioni locali, però, è stata immediata, come testimonia ciò che stiamo per raccontarvi.