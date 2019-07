Puglia: una tartaruga marina viene trascinata a riva per un selfie e viene circondata dai bagnanti

Se doveste trovarvi sulla riva del mare, o su una spiaggia rilassante e doveste avvistare una tartaruga marina nelle vicinanze, non avvicinatevi, chiamate gli esperti del settore per la protezione degli animali, ma soprattutto non trascinatela a riva per un selfie o per il divertimento dei più piccini. Un gesto inconsulto del genere potrebbe essere fatale e molto pericoloso per il bellissimo mammifero che spesso allieta i nostri litorali.