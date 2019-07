Il villaggio dei Puffi esiste davvero nella realtà: ecco dove si trova e qual è la sua storia

Quello che molti non sanno però è che quel villaggio esiste davvero nella realtà! Si trova in Italia, e precisamente in Liguria (provincia di Savona). Fu costruito tra gli anni '60 e '70 da Mario de Bernardi , appassionato di architettura e – appunto – di funghi.

In realtà non vi è una documentazione che ci dica con certezza che l'ispirazione per la costruzione del villaggio sia nata proprio dal fumetto dei Puffi, ma di certo è grazie a loro che questo luogo divenne famoso. Infatti dopo la sua apertura conobbe un periodo di grande splendore, con turisti che venivano da tutta Europa per far vivere ai figli questa curiosa e favolosa esperienza.