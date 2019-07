Controllare la tecnologia usando solo il pensiero: Elon Musk svela al mondo un progetto di portata epocale

Elon Musk, da sempre una figura di spicco nello sviluppo delle tecnologie, ha annunciato che il suo nuovo progetto Neuralink è arrivato ad un traguardo epocale: un sensore impiantato nel cervello ci permetterà infatti di controllare la tecnologia con la sola forza del pensiero.

Presentato alla California Academy of Sciences di San Francisco, il sistema prevede di praticare un minuscolo foro (8 mm) nel cranio per ospitare un chip; questo verrà poi collegato al cervello con fili più sottili di un capello, capaci di rilevare l'attività neuronale ed inviare gli impulsi ad un apparecchio (simile a quelli per l'udito) disposto dietro l'orecchio. Il tutto sarà impiantato da un robot supervisionato da un neurochirurgo, così da minimizzare il rischio per la salute del paziente che riceve l'impianto. Ma quali sono gli sviluppi?