Questa brillante generazione di impianti solari può produrre elettricità e acqua pulita per milioni di persone

Diamo per scontata la presenza di acqua e corrente elettrica. Accendere le luci di tutta casa con un click o bere un bicchiere d'acqua senza difficoltà, ci sembrano cose scontate. In realtà non è così: ancora oggi oltre 780 milioni di persone non hanno acqua potabile mentre quasi un miliardo di uomini non conosce la corrente elettrica.

Ecco perché alcuni scienziati si sono impegnati nella costruzione di un congegno che permetta di generare corrente elettrica e contemporaneamente purificare l'acqua.