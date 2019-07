Queste tende trasformano le tue finestre in spettacolari skyline delle città più famose del mondo

Ovunque vi troviate, avete voglia di ammirare un panorama notturno mozzafiato dalla vostra camera da letto? Da oggi è possibile grazie a delle specialissime tende che riproducono il meraviglioso skyline newyorkese. Queste fantastiche tende, HoleRoll , sono state messe a punto da uno studio di design ucraino e possono essere semplicemente applicate al vetro della finestra. Le tende sono bucherellate in modo tale da ricreare in negativo i contorni dell'Empire State Building e il 30 St Mary Axe di Londra (detto "il cetriolo").

Se siete più tipi da cielo stellato, troverete anche quello: la riproduzione di un emisfero dove potrete avere la sensazione di ammirare un vero cielo stellato.

Chiaramente non sono tende oscuranti perché lasciano passare i raggi di luce attraverso i forellini, appositamente per ricreare le figure ideate. Per avere maggiori informazioni sul prezzo e sulle misure, rimandiamo al sito ufficiale.