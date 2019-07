Questa immagine di due fotoni che si sovrappongono potrebbe cambiare il modo di studiare i computer

Dopo decenni di teorie e formule matematiche, la scienza è riuscita a produrre una immagine che è già entrata negli annali delle scoperte riguardanti la fisica quantistica: grazie all'uso di una telecamera altamente tecnologica, un team di scienziati è riuscito a "fotografare" un esempio di entanglement quantistico , ovvero un fenomeno del tutto presente in natura che prevede la sovrapposizione di due protoni o neutroni, seppur a distanze quantistiche importanti. Ecco perché questa immagine potrebbe cambiare molte cose in futuro.

I fisici dell'Università di Glasgow sono riusciti a catturare la straordinaria immagine grazie all'uso di una telecamera a 40.000 fotogrammi al secondo mantenuta a -30 gradi in uno spazio fisico che li ha costretti a passare in rassegna migliaia di fotogrammi per trovare segni visivi del fenomeno dell'entanglement quantistico.

L'immagine catturata dal team di Glasgow mostra due fotoni che , nonostante la siderale distanza fisica, si sovrappongono rispondendo istantaneamente ai cambiamenti reciproci. Questa immagine potrebbe aprire in futuro le porte ad una migliore comprensione della quantistica dei computer e della crittografia.