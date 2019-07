Questo filantropo ha deciso di donare 1 miliardo per salvare il 30% del pianeta dall'inquinamento

Il nostro Pianeta è la cosa più preziosa che abbiamo e, proprio per questo, dovremmo sforzarci ancora molto per proteggerlo dalle nostre stesse intenzioni, abitudini malsane e indifferenza diffusa. Quando la cattedrale di Notre Dame a Parigi ha avuto bisogno di finanziamenti, è stato donato più di un miliardo di dollari per poter procedere con il restauro; perché non possono essere donate cifre equivalenti per salvare il posto in cui abitiamo, la nostra casa? Per fortuna, qualcuno in grado di farlo, a questo mondo, c'è. Hansjörg Wyss è il nome del multimiliardario svizzero che ha deciso di donare 1 miliardo di dollari per la salvaguardia del Pianeta.