La NASA ha creato una mappa di tutti i pianeti conosciuti dall'uomo al di fuori del Sistema Solare

Non smetterà mai di sorprenderci la enorme varietà di scoperte ed innovazioni che la scienza ogni anno raggiunge espandendo la sete di conoscenza dell'essere umano. Piccoli passi per l'uomo, grandi passi per l'umanità diceva Neil Armstrong al suo sbarco sulla Luna. Ed è proprio nel campo dell'astronomia che la NASA ha rilasciato una mappa rivoluzionaria capace di cambiare per sempre la visione che abbiamo non solo del nostro Sistema Solare ma anche delle galassie che lo circondano.