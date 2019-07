Dal Trentino arriva Beehave, l'app che monitora lo stato di salute delle api e protegge l'eco-sistema

Per quanto possano essere fastidiose e talvolta pericolose per le loro punture le api sono tra gli insetti più importanti che il nostro eco-sistema conosca, e la loro presenza ed operosità è essenziale per gli equilibri dell'ambiente; in poche parole, più le api operano indisturbate e numerose, più questo sarà segno di un buon equilibrio ambientale. Purtroppo, negli ultimi anni il numero di questi insetti sta diminuendo vertiginosamente a causa dell'uso dei pesticidi e dell'inquinamento ambientale.