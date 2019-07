Gli scienziati sciolgono un blocco di ghiaccio millenario e risvegliano dei vermi da un "sonno" di 41.000 anni

Risvegliarsi da un luno sonnellino dopo centinaia di migliaia di anni? Sarebbe il sogno di tutti per una vita eterna che ci permetterebbe di assistere al futuro con occhi sicuramente differenti. Materia che per secoli è stata dominio della fantascienza, ma che ora con le più rivoluzionarie scoperte scientifiche sembra poter diventare realtà...Almeno per dei vermi millenari intrappolati dall'età primordiale in un blocco di giacchio antichissimo.