Sulle Dolomiti c'è un meraviglioso parco giochi gratuito immerso nella natura: un vero paradiso per bambini e adulti

4.082

Advertisement Mare o montagna? Quando arriva l'estate, arriva anche il fatidico momento della scelta delle vacanze: chi preferisce rilassarsi al mare, chi esplorare posti nuovi e chi preferisce la frescura dell'alta montagna. Accontentare tutti, specialmente se si viaggia con bambini piccoli, potrebbe essere un problema. Sulle Dolomiti, però, c'è un posto che prende in considerazione le esigenze di tutti, grandi e piccini. Si tratta di un luogo completamente immerso nella natura, in provincia di Belluno, dove potersi rilassare e, al tempo stesso, giocare ed imparare: un immenso parco giochi a 1450 metri di altitudine, che adorerete.

Il parco di cui vi stiamo parlando si chiama Ally Farm Summer e si trova a Piani di Pezzè nella famosa località di Alleghe, a 1450 metri di altitudine. Un tempo, quest'area era completamente abbandonata, ma grazie ad una serie di lavori ad hoc è stata rivalutata e trasformata in un bellissimo parco, accessibile a tutti gratuitamente. Tutte le strutture del parco sono organizzate su 4 mila metri quadrati, i materiali utilizzati sono ecocompatibili e risultano perfettamente in armonia con la natura. A rendere il parco un posto davvero unico nel suo genere è la varietà di attività messe a disposizione, soprattutto per i più piccoli. All'interno del parco sono disposte delle aree giochi specifiche che mettono il bambino in contatto diretto con la natura: ad esempio, vi è un percorso a forma di otto in cui è possibile praticare il barefooting, ossia la camminata a piedi nudi, per poter percepire a pieno le sensazioni che la natura trasmette al nostro corpo. Un'esperienza sensoriale, quest'ultima, che attirerà anche l'attenzione degli adulti!

In generale, i bambini potranno imparare i diversi tipi di legno presenti in montagna, le orme degli animali e le proprietà delle erbe; saranno liberi di arrampicarsi su strutture dedicate all'arrampicata e immergersi in un laghetto a forma di cuore, dove l'acqua è alta solo 50 cm. Anche quest'ultima esperienza è molto apprezzata dagli adulti, che possono rinfrescarsi e allo stesso tempo entrare in contatto con la natura. Inoltre, vi sono spazi dedicati ad attività di equilibrio, come la camminata sui tronchi e le divertenti slacklines, dove mettersi alla prova. Per i più grandi, in ogni caso, ci sono diversi sentieri da percorrere e meravigliosi panorami da ammirare. Certamente, non mancano le aree relax dove rilassarsi e mangiare qualcosa.

Advertisement

Un posto incantevole, da visitare almeno una volta nella vita e in cui portare i propri figli per avvicinarli alle meraviglie della natura. Lasciamoci sorprendere dalla vita nei boschi e, dopo mesi di lavoro nelle grandi metropoli, riacquistiamo un po' di sano spirito di avventura e curiosità per ciò che ci circonda.