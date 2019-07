La Nasa ha scoperto un asteroide talmente pieno di oro che potrebbe stravolgere la nostra economia

La vera ricchezza, a volte, può trovarsi non dentro, ma... sopra di noi. Per la precisione, moltissimi chilometri più in alto, così tanti da dover arrivare tra Marte e Giove per trovarla! Già, perché la scoperta della Nasa di cui stiamo per parlarvi è proprio questo: un'enorme miniera d'oro spaziale.

Non stiamo descrivendo lo scenario di un film fantascientifico, ma la realtà. Tra le orbite dei due pianeti prossimi alla Terra in direzione opposta al Sole, esiste un asteroide che potrebbe fare felice per la vita tutti gli abitanti del mondo, nessuno escluso.