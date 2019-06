Le donne usano il cervello molto più degli uomini: ecco tutte le differenze

Sembra che le donne utilizzino il cervello molto più degli uomini. "Sai che scoperta", penseranno in tante, leggendo questo articolo ― non è una novità. Ma al di là della facile ironia, ora la scienza conferma questo stereotipo. Secondo uno studio condotto dalla Amen Clinics, il cervello delle donne sembra essere molto più attivo di quello degli uomini, specialmente in termini di flusso sanguigno attraverso aree specifiche. La ricerca rappresenta la più grande indagine visiva che sia mai stata fatta sul cervello fino ad oggi, in cui i ricercatori hanno confrontato 46.000 scansioni cerebrali, provenienti da nove cliniche diverse, per determinare la differenza tra cervello maschile e femminile.