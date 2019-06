Puglia: arriva il pesce mangia-plastica che ripulirà le nostre spiagge dai rifiuti

Sono ormai innumerevoli le iniziative piccole e grandi per prevenire e porre uno stop all'inquinamento dei nostri ambienti naturali; con la stagione del gran caldo estivo vengono normalmente prese d'assalto le spiagge del nostro Bel paese, che allo stesso tempo, diventano sia luoghi di grande bellezza naturale sia veri e propri "contenitori" di rifiuti non degradabili di ogni tipologia. Per ovviare a questo grande problema una soluzione alternativa è stata pensata in Puglia.