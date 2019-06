Inquinamento senza controllo: ecco 12 foto terrificanti che andrebbero proiettate nelle scuole

1.455

Advertisement Ci sono situazioni, immagini e vicende di fronte alle quali è difficile rimanere indifferenti. Alcune fanno talmente breccia nella nostra sensibilità che provocano reazioni immediate. Quando parliamo di ambiente e riflettiamo sul modo in cui il genere umano tratta - e ha trattato - gli ecosistemi, la fauna e le risorse del Pianeta, non possiamo che concludere che l'uomo, spesso, è il peggior nemico di se stesso. Sfruttare fino all'ultimo angolo di terra, danneggiare gli ambienti più delicati e prosciugare le risorse ad una ad una sono tutti comportamenti irresponsabili e prepotenti, che finiscono per arrecare danni agli stessi esseri umani. L'aumento delle temperature globali, la scarsa qualità dell'aria, lo scioglimento dei ghiacci, gli eventi naturali sempre più violenti e catastrofici: segnali di qualcosa che non va, di qualcosa che abbiamo lentamente, ma inesorabilmente, modificato. Le 12 foto che vi mostriamo qui sotto, allora, vogliono essere utili proprio a prendere coscienza di questo. Non dimentichiamo né sottovalutiamo mai i rischi che corriamo nell'agire soltanto per profitto o noncuranza. Le conseguenze sono, tristemente, sotto gli occhi di tutti.

1.

Quello che vedete è un uccello che voleva dissetarsi in mare, ma è rimasto letteralmente intrappolato nel petrolio fuoriuscito da una piattaforma nel Golfo del Messico. La foto è stata scattata in Louisiana.

2.

Gli orsi polari sono sempre più a rischio a causa dello scioglimento dei ghiacci e dell'innalzamento dei livelli di mari e oceani. Sciogliendosi, i ghiacci rendono sempre più difficoltoso, per loro, spostarsi da una parte all'altra in cerca di cibo. Il risultato? Spesso i cuccioli rimangono da soli e non riescono a nutrirsi o, come in questo caso, gli orsi si perdono o si trovano in situazioni a dir poco precarie.

Advertisement

3.

Questa foto non è stata scattata in una giornata nebbiosa, ma in un giorno qualunque di una città nel nord della Cina. La foschia è "semplicemente" inquinamento, talmente elevato da aver raggiunto livelli superiori di 40 volte rispetto agli standard internazionali. Impossibile non andare in giro con una maschera sul volto...

4.

Un'altra fuoriuscita di petrolio. Questa volta siamo in Cina, a Dalian, nei pressi di un oleodotto che è esploso nel 2010, disperdendo quantità elevatissime di prodotto nell'ambiente circostante.

5.

No, questo bambino non sta nuotando in mezzo a una suggestiva vegetazione acquatica, ma si trova tristemente in mezzo a un tappeto di alghe, dannose per l'ecosistema, fuoriuscite nelle acque di Qingdao, in Cina.

Advertisement

6.

La "isla de basura" del Océano Pacífico ya es casi del tamaño de México, alertan expertos https://t.co/zOOf7d0SVh #Noticias #Mundo pic.twitter.com/IyqzfP0bEa — Diario Presente (@DiarioPresente) March 26, 2018

Quella che vedete non è un'immagine di una tranquilla gita in barca. La foto è stata scattata nell'Oceano Pacifico, lì dove si sono accumulate quantità enormi di rifiuti plastici, e non solo. Le acque della zona sono ormai un'immensa pattumiera a cielo aperto, dove le imbarcazioni devono "farsi largo" fra l'immondizia.

7.

Qui ci troviamo in India, sul fiume Yamuna, dove regolarmente vengono gettati tutti i tipi di rifiuti. Il ragazzo che vedete sta cercando di attraversarlo, nuotando letteralmente tra gli scarti.

Advertisement

8.

P.Pollution on Great Wall of china



Even the Great Wall of china, their most symbolic structure, is polluted #sad pic.twitter.com/9pIYfTQj2m — Ashley koester (@akoester8) May 3, 2015

Meraviglia del mondo? Ridotta così, la Grande Muraglia Cinese non sembrerebbe proprio esserlo. Non per negare il suo indubbio e altissimo valore artistico ma, ancora una volta, a causa degli uomini che, indiscriminatamente, trattano anche i luoghi più affascinanti come pattumiere...

9.

Sembra quasi un'immagine da sogno, che restituisce un senso di spiritualità. Certo, i protagonisti della foto stanno pregando, ma il fiume indiano Yamuna è tutt'altro che un ambiente idilliaco, inquinato così tanto da produrre uno spesso strato di schiuma.

Advertisement

10.

20 shocking photos that show the many ways humans are destroying the Earth http://t.co/Dt7tsGOs8n pic.twitter.com/yNAahii9DB — Business Insider (@businessinsider) June 17, 2015

A prima vista, niente di strano. Questa foto, però, potrebbe non essere la stessa fra qualche decina di anni. Mostra un'isola delle Maldive, arcipelago che, a causa dell'innalzamento del livello del mare e dei cambiamenti climatici, sta lentamente "affondando" in acqua.

11.

Ci credereste che questa è un'immagine proveniente dai Caraibi? Purtroppo è così: l'inquinamento da plastica nelle acque di mari e fiumi ha raggiunto livelli intollerabili in tutto il mondo.

12.

È impressionante, ma in mancanza di altra acqua, questo bambino in Cina è costretto a bere quella del fiume contaminato nella Contea di Yunnan. Se queste immagini hanno colpito anche voi, è bene passare all'azione e muoversi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani, in direzione del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo.