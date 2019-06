In questo monastero in Egitto si cela il segreto delle più antiche lingue del mondo

Il Monastero di Santa Caterina è una struttura cristiana del VI secolo. Si trova in Egitto, nella regione del Sinai (in Egitto), in una valle alle pendici del monte Horeb dove, secondo l'Antico Testamento, Mosè avrebbe parlato con Dio (si tratta dell'episodio del roveto ardente) e ricevuto i comandamenti. Quello di Santa Caterina d'Alessandria è il monastero più antico, ancora esistente, della religione cristiana. E nasconde dei tesori linguistici unici al mondo.

Il Monastero di Santa Caterina racchiude un'enorme biblioteca formata da migliaia di testi antichi, seconda solo alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Grazie al clima asciutto e all'isolamento, la maggior parte delle pergamene e dei manoscritti sono riusciti a resistere al logoramento temporale.

Tuttavia, il grande isolamento in cui gli stessi monaci del monastero sono stati obbligati a vivere, ha anche compromesso parte del patrimonio letterario della biblioteca: i monaci, infatti, non potendo recuperare abbastanza carta nuova, erano soliti riutilizzare le pagine di vecchi manoscritti – ritenuti oramai inutili e superflui – per conservare testi ritenuti più importanti. I frati utilizzavano il succo di limone per sciogliere l'inchiostro e, successivamente, raschiavano con una spatola ciò che non veniva eliminato dal limone. I fogli ricavati venivano utilizzati per i nuovi manoscritti.