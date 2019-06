Morgan Freeman ha trasformato il suo gigantesco ranch in un santuario per le api

Il problema dell'estinzione degli insetti impollinatori e dello spopolamento degli alveari è un'emergenza ambientale sempre più evidente in tutto il mondo.

Se ne parla da molto tempo, ma la situazione, col passare degli anni, si sta facendo via via più preoccupante. Un'eventuale scomparsa delle api e degli altri preziosissimi impollinatori potrebbe essere reale, e causare squilibri dannosi non solo per gli ecosistemi, ma anche per l'uomo, le sue attività e la sua alimentazione.

Qualsiasi iniziativa intrapresa in favore dei piccoli insetti gialli e neri rappresenta quindi un ottimo punto di partenza per contribuire, anche in maniera personale, al loro ripopolamento. Ancora meglio quando questi gesti vengono compiuti da personaggi famosi, che possono diventare esempi per molte persone.