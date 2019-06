Le 7 Meraviglie del Mondo Antico vengono re-inserite nel contesto moderno: ecco il risultato

Poche espressioni al mondo evocano meraviglia e fascino come quando si parla delle "7 meraviglie del mondo". Questa serie di monumenti furono celebrate dagli intellettuali dell'antichità, come Antipatro di Sidone (II secolo a.C.) che per primo le elencò tutte insieme nella stessa lista.

Purtroppo secoli di guerre e di corrosione hanno lasciato ben poco di quell'antico patrimonio: resta solo la piramide di Cheope, che è però solo uno sbiadito ricordo di quella costruita nel 2.550 a.C.

Il sito Budget Direct, realtà affermata nell'ambito delle assicurazioni, ha però voluto commissionare un lavoro curioso e lodevole: rimettere al loro posto le 7 meraviglie attraverso il fotoritocco. Di seguito vi presentiamo il risultato di questa visionaria operazione.